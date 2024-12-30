Реальный бой за $ 250 млн или индийская постановка? Макгрегор нашёл соперника

При этом большой вопрос заключается в том, за что именно готовы заплатить в Индии. С большим трудом верится, что Конор и Логан будут биться на полной самоотдаче. Особенно это касается Макгрегора, который, как кажется, давно успел «заржаветь». Слишком уж длительный простой настиг ирландца. Поэтому, вполне возможно, зрители увидят лишь искусную актёрскую игру. У Конора в этом плане огромный опыт, не зря он снимался в кино. Да и Логан, который постоянно совершенствует свои навыки в реслинге, способен подстроиться под ситуацию, чтобы не получать лишнего ущерба. Есть ощущение, что за огромные деньги в Индии купят театральную постановку, которая может лишь разгневать фанатов.