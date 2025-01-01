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«Казахский король нокаутов» уделал чемпиона и намекнул на титульный бой

Казахстанский боксер Султан Заурбек (19−0, 13 КО) по прозвищу «Казахский король нокаутов» поделился ожиданиями от 2025 года, передает Vesti.kz.

Источник: Wasserman Boxing

Ранее он попал в топ лучших боксеров-профи из Казахстана вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec, сместив чемпиона IBO в первом полусреднем весе Жанкоша Турарова (28−0, 20 КО). «2025 — это мой год», — написал Заурбек в соцсетях, добавив эмодзи кубка.

Напомним, в 2024 году Заурбек провел три боя. В марте он победил по очкам колумбийского боксера Виктора Хулио (18−11, 9 КО), в июне нокаутировал в первом раунде аргентинца Романа Рейносо (22−6−2, 10 КО), а в декабре одержал победу единогласным решением судей над поляком Дамианом Вржесински (28−4−2, 7 КО).