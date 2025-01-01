«Казахский король нокаутов» уделал чемпиона и намекнул на титульный бой

Напомним, в 2024 году Заурбек провел три боя. В марте он победил по очкам колумбийского боксера Виктора Хулио (18−11, 9 КО), в июне нокаутировал в первом раунде аргентинца Романа Рейносо (22−6−2, 10 КО), а в декабре одержал победу единогласным решением судей над поляком Дамианом Вржесински (28−4−2, 7 КО).