Знаменитый боксер СССР влюбился в американскую миллионершу. Их роман жестоко разрушили в КГБ

«Я перестал получать от нее письма, хотя знаю, что она продолжала писать. Мне об этом сказали Борис Лагутин и Олег Григорьев, которые участвовали в токийской Олимпиаде. Дорис тоже там была, но в качестве туристки. Она отыскала ребят, которых знала еще по Риму, и долго выясняла, где я, почему меня нет на Играх, почему не отвечаю на ее письма. А я ведь тоже не переставал писать после ее отъезда из Москвы. Но все наши письма, догадываюсь, осели в архивах КГБ».