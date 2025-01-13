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Валуев отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, россиянин Николай Валуев высказался по поводу заявления экс-чемпиона мира в этом дивизионе британца Тайсона Фьюри о завершении боксёрской карьеры.

Источник: Getty Images

«Фьюри вписал своё имя. Жаль, что заканчивает, это яркий боксёр, харизматичный. Он мог бы продолжать, но я не знаю истинных причин, почему Тайсон принял такое решение. По возрасту и и каким-то последствиям мог бы ещё продолжить — каких-то нокаутов у него не было. Но уже решил. Учитывая его характер, это может быть промежуточным актом привлечения внимания к своей персоне. Вот и всё», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, что Фьюри свой последний бой проводил в декабре 2024 года, где во второй раз подряд проиграл судейским решением ныне действующему чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весовой категории украинцу Александру Усику.