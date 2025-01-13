Валуев отреагировал на решение Тайсона Фьюри завершить карьеру

«Фьюри вписал своё имя. Жаль, что заканчивает, это яркий боксёр, харизматичный. Он мог бы продолжать, но я не знаю истинных причин, почему Тайсон принял такое решение. По возрасту и и каким-то последствиям мог бы ещё продолжить — каких-то нокаутов у него не было. Но уже решил. Учитывая его характер, это может быть промежуточным актом привлечения внимания к своей персоне. Вот и всё», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.