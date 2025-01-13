Тайсон Фьюри завершил карьеру! На этот раз поверим Цыганскому королю?

Есть ощущение, что Фьюри в очередной раз набивает себе цену с помощью заявления об уходе. Напомним, он уже не раз «завершал» карьеру, неизменно возвращаясь через некоторый промежуток времени. Не исключено, что и в этот раз Тайсон вернётся, как только выбьет из промоутеров определённую сумму. Но даже если Цыганский король искренне решил повесить перчатки на гвоздь, он вполне может поменять решение… Британец не раз говорил, что без бокса ему быстро становится скучно, и тогда есть риск вернуться на путь саморазрушения — уж лучше зарабатывать деньги в ринге.