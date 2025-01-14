Бивол ответил звездам бокса на поддержку после поражения от Бетербиева: «Я показал плохой бой»

В октябре прошлого года Бивол проиграл Бетербиеву раздельным решением судей — многие известные боксеры сочли данное решение арбитров ошибочным.
— Как ты относишься к поддержке звезд бокса, которые считают, что ты победил Бетербиева?
— Я рад в какой-то мере, потому что они считают, что я проделал хорошую работу. Но, на мой взгляд, я показал плохой бой. Я должен быть лучше. Потому что я мог быть лучше. Я знаю, что я способен на это.
— А Бетербиев может быть лучше во втором бою?
— Я буду верить, что он будет лучше, — заявил Бивол в интервью IFL TV.
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии 22 февраля.