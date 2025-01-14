Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бивол ответил звездам бокса на поддержку после поражения от Бетербиева: «Я показал плохой бой»

Российский боксер Дмитрий Бивол высказался о поддержке своих звездных коллег после поражения от россиянина Артура Бетербиева в титульном бою.

Источник: Getty Images

В октябре прошлого года Бивол проиграл Бетербиеву раздельным решением судей — многие известные боксеры сочли данное решение арбитров ошибочным.

— Как ты относишься к поддержке звезд бокса, которые считают, что ты победил Бетербиева?

— Я рад в какой-то мере, потому что они считают, что я проделал хорошую работу. Но, на мой взгляд, я показал плохой бой. Я должен быть лучше. Потому что я мог быть лучше. Я знаю, что я способен на это.

— А Бетербиев может быть лучше во втором бою?

— Я буду верить, что он будет лучше, — заявил Бивол в интервью IFL TV.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев проведут реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в Саудовской Аравии 22 февраля.