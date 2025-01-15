«Не вижу других вариантов». В карьере Канело остался лишь один грандиозный вызов

Сами соперники также успели высказаться о потенциальном противостоянии. И, кажется, они уже созрели для того, чтобы столкнуться в ринге. Конечно, больше энтузиазма исходит именно от Кроуфорда, который говорит о реальном желании. Канело выглядит более «вялым», но это лишь пока. Складывается ощущение, что, как только о поединке будет объявлено официально, мы увидим всё того же знакомого Короля Сауля. Альварес прекрасно понимает, что это единственный статусный бой для него прямо сейчас. Конечно, не утихают разговоры о потенциальном реванше с Дмитрием Биволом. Но у россиянина свои разборки. А Сауль долго ждать не может. Об этом говорит и известный британский промоутер Эдди Хирн: «Бой с Кроуфордом не слишком воодушевляет, но это, пожалуй, единственный большой поединок для него сейчас. Не вижу других вариантов».