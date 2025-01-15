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Холифилд назвал лучшего боксера в истории

Легендарный американский супертяж Эвандер Холифилд высказался о том, кого считает лучшим боксером в истории, передают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

По мнению 62-летнего Холифилда, этого звания достоин он сам.

«Я единственный, кто стал четырехкратным чемпион мира в хевивейте. Однако все дальше говорят об Али, я же побил его рекорд. Я единственный четырехкратный чемпион мира уже 24 года. Но об этом никто не говорит, будто просто вычеркнули из истории. Я не знал, что стал единственным абсолютным чемпионом в крузервейте и хевивейте, пока этого не достиг Усик. Али не самый великий боксер, нет. Знаете, кто лучший в истории? Это я, потому что он трижды стал чемпионом мира, а я сделал это четыре раза», — сказал Холифилд SecondsOut.

Эвандер Холифилд — единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе, а также первый боксер (до Александра Усика), которому удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.