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UFC 311: Махачев — Мойкано, Мераб против Умара и другие бои

В ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния) состоится турнир UFC 311, в главном бою которого Ислам Махачев (26−1) подерется с Ренато Мойкано (20−5−1) за титул в легком весе.

Источник: Спортс"

В соглавном бою Мераб Двалишвили (18−4) встретится с Умаром Нурмагомедовым (18−0).

Остальные бои турнира:

Иржи Прохазка (30−5−1) − Джамал Хилл (12−2);

Жаилтон Алмейда (21−3) − Сергей Спивак (17−4);

Кевин Холланд (26−12) − Ренье де Риддер (18−2);

Богдан Гуськов (16−3) − Билли Элекана (7−1);

Закари Риз (8−1) − Азамат Бекоев (18−3);

Ринья Накамура (9−0) − Муин Гафуров (19−6);

Тагир Уланбеков (15−2) − Клэйтон Карпентер (8−0).

Начало прелимов в 02:00 по мск на «Матч! Боец», мейн-кард стартует в 06:00 по мск на «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Весь турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

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