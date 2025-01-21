Менеджер Владимира Кличко заявил, что боксер может возобновить карьеру

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинский боксер Владимир Кличко намерен возобновить карьеру, сообщил его менеджер Тим Лоффлер.
«Владимир сказал, что подрался бы за титул, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Посмотрим, ему будет 49 в марте. Уж кто, а Владимир может это сделать, он в превосходной форме. Я не буду говорить за него. Он не будет драться с Александром Усиком, хотел подраться с Тайсоном Фьюри, но тот, видимо, взял очередную паузу», — приводит слова Лоффлера YouTube-канал EsNews.
На счету 48-летнего Кличко 64 победы (53 нокаутом) и пять поражений. Он завершил карьеру в 2017 году после поражения от британца Энтони Джошуа. Он является бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA).