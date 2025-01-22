IBA поблагодарила Трампа за позицию по трансгендерам

«Стоит отметить, что МОК и его нынешнее руководство, к сожалению, привели олимпийское движение к упадку из-за своих недальновидных действий и плохого управления. Фактически за последние 12 месяцев они объявили, что бокс не будет частью олимпийской программы Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Были бы очень признательны, если бы ваша команда могла разобраться в этой ситуации. IBA надеется, что эти позитивные изменения произойдут во время вашего президентства, поскольку мы уверены, что вы разделяете нашу веру в то, что спорт — это, прежде всего, инструмент мира. Мы надеемся, что международные спортивные ассоциации, включая МОК, выступят в роли миротворцев во время конфликтов», — добавили в IBA.