IBA поблагодарила Трампа за позицию по трансгендерам

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Международная ассоциация бокса (IBA) поздравила Дональда Трампа с вступлением в должность президента США и поблагодарила его за жесткую позицию по отношению к трансгендерным спортсменам, сообщается на сайте организации.
Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в понедельник в Капитолии. В ходе своей инаугурационной речи Трамп заявил, что официальная политика США отныне заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского.
«Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу искреннюю благодарность за вашу твердую и принципиальную позицию относительно недопустимости участия неприемлемых спортсменок в соревнованиях по женскому боксу, которую вы выразили во время Олимпиады 2024 года в Париже. IBA искренне приветствует и поддерживает указ, принятый Конгрессом США, запрещающий участие трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях. Этот закон прекрасно согласуется с нашей работой, направленной на поощрение гендерного равенства и защиту здоровья и благополучия женщин-спортсменок», — говорится в письме, подписанном главой IBA Умаром Кремлевым.
В послании выражается надежда на то, что после избрания нового президента Международного олимпийского комитета (МОК), которое состоится в марте, эта организация также пересмотрит правила для участия трансгендеров в международных турнирах.
«Стоит отметить, что МОК и его нынешнее руководство, к сожалению, привели олимпийское движение к упадку из-за своих недальновидных действий и плохого управления. Фактически за последние 12 месяцев они объявили, что бокс не будет частью олимпийской программы Игр-2028 в Лос-Анджелесе. Были бы очень признательны, если бы ваша команда могла разобраться в этой ситуации. IBA надеется, что эти позитивные изменения произойдут во время вашего президентства, поскольку мы уверены, что вы разделяете нашу веру в то, что спорт — это, прежде всего, инструмент мира. Мы надеемся, что международные спортивные ассоциации, включая МОК, выступят в роли миротворцев во время конфликтов», — добавили в IBA.
Ранее МОК одобрил участие Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань) в женском турнире на Играх в Париже, несмотря на то, что на чемпионате мира 2023 года они не прошли гендерный тест, показавший наличие в их организмах повышенного уровня тестостерона. На Олимпиаде Хелиф и Линь Юйтин завоевали золотые медали в весе до 66 и 57 кг соответственно.