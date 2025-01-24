Первого олимпийского чемпиона из Таиланда посадили за попытку изнасилования

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Первый в истории Таиланда олимпийский чемпион боксер Сомлук Камсинг приговорен к трем годам, одному месяцу и десяти дням тюремного заключения за похищение и попытку изнасилования подростка, сообщает Ассошиэйтед Пресс.
Камсинг был признан виновным в похищении в декабре 2023 года девушки, которой на тот момент было 17 лет, совершении непристойного акта с применением силы и попытке изнасилования.
Первоначально суд приговорил спортсмена к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения, но смягчил приговор из-за сотрудничества Камсинга со следствием, несмотря на то, что боксер постоянно отрицал все обвинения. Суд также обязал Камсинга выплатить 120 тысяч батов (3,5 тыс долларов) в качестве компенсации жертве и 50 тысяч батов (1,4 тыс долларов) ее опекунам.
Камсингу 51 год. Он завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в весовой категории до 57 кг. Его золотая медаль стала первой в истории таиландского спорта.