Первого олимпийского чемпиона из Таиланда посадили за попытку изнасилования

Первоначально суд приговорил спортсмена к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения, но смягчил приговор из-за сотрудничества Камсинга со следствием, несмотря на то, что боксер постоянно отрицал все обвинения. Суд также обязал Камсинга выплатить 120 тысяч батов (3,5 тыс долларов) в качестве компенсации жертве и 50 тысяч батов (1,4 тыс долларов) ее опекунам.