Русскому Витязю сорвали потенциальное возвращение. Нелепая дисквалификация Поветкина

Сам факт дисквалификации выглядит максимально странно. Россиянину пытаются вменить ситуацию, которая случилась больше 10 (!) лет назад. А главное, зачем отстранять Поветкина сейчас? В 2021 году он объявил о завершении профессиональной карьеры. И с тех пор в ринг больше не выходил. Но, если судить по действиям агентства, мотивация действительно есть. Вот только обидно, что из-за всего этого начинают страдать наши легендарные боксёры.