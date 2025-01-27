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Казах победил титулованного узбекского боксера

Боксер из Узбекистана казахского происхождения Мадияр Сайдрахимов провел бой с Шохжахоном Абдуллаевым на чемпионате Узбекистана-2025 в Ташкенте, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Их поединок прошел в ½ финала в весовой категории до 92 килограммов. Саидрахимов одержал победу большинством голосов судей — 4:1.

Саидрахимов выступит в финале, а Абдуллаев обеспечил себе бронзовую награду национального первенства.

Отметим, что Мадияр становился бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, серебряным призером чемпионата Азии 2022 года и победителем Всемирных военных игр 2019 года.

Что касается Абдуллаева, то на его счету бронза молодежного чемпионата мира-2021, победа на чемпионате Азии среди боксеров до 22 лет (2023) и триумф на чемпионате Азии среди молодежи (2019).