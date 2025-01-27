Жанибек Алимханулы анонсировал следующий бой

Напомним, В последний раз Алимханулы боксировал 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21−1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.