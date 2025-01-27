Жанибек Алимханулы анонсировал следующий бой

«Я начал тренироваться! Скоро бой», — написал Алимханулы в соцсети Х (бывший Twitter).
Напомним, В последний раз Алимханулы боксировал 4 октября 2024 года в Сиднее (Австралия), где в девятом раунде финишировал новозеландца Андрея Михайловича (21−1, 13 КО) и тем самым защитил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF.
Казахстанец вынужден искать соперника после того, как обязательный претендент по линии WBO британец Хамза Шираз (21−0, 17 KO) отказался от встречи с ним.
Ранее стало известно, что Алимханулы скорее всего, проведет следующий бой в марте этого года.