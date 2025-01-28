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Бывшего обладателя пояса WBC Дрозда дисквалифицировали за допинг

Экс-чемпиона мира по версии WBC Дрозда дисквалифицировали на 4 года за допинг.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Срок дисквалификации, с учетом временного отстранения, истечет 8 сентября 2028 года. Отмечается, что нарушение совершено по статье 2.2 Всемирного антидопингового кодекса (использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода). Результаты боксера с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года аннулированы.

В сентябре Дрозд был временно отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Само нарушение было зафиксировано 28 сентября 2014 года.

Дрозду 45 лет. Он является чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу. С 2014 по 2016 год владел поясом WBC. До решения об аннулировании результатов на его счету было 40 побед при одном поражении. Россиянин завершил карьеру в конце 2017 года.

Ранее в январе за нарушение антидопинговых правил на четыре года был дисквалифицирован другой российский боксер — Александр Поветкин. Все его результаты с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года аннулированы, за этот период он завоевал титулы WBC, Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В январе 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. После получения уведомления от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с решением исполкома WADA обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS). CAS 17 декабря 2020 года смягчил санкции WADA и сократил отстранение до двух лет. В августе в отчете WADA сообщалось, что было вынесено 253 обвинительных приговора российским атлетам после перепроверки данных LIMS, по 94 делам расследования продолжаются.