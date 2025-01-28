Россиянин лишился титула чемпиона мира по тайскому боксу из-за мельдония

В пробе россиянина, взятой на чемпионате мира в Бангкоке в мае 2023 года, был обнаружен запрещенный мельдоний. Все результаты Имангазалиева с 12 мая 2023 года аннулированы. Таким образом, он лишился золотой медали того турнира. Дисквалификация спортсмена будет действовать до июня 2027 года.