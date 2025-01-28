Охота на ведьм. За что дисквалифицировали Поветкина и Дрозда

Нельзя не вспомнить, что у Поветкина уже были истории с допинг-отстранением. В 2016 году у него обнаружили следы мельдония, но позже ВАДА признало Александра чистым. В декабре 2016 года в допинг-пробе Поветкина был обнаружен как раз остарин, и его дисквалифицировали на год. Теперь вновь вернулись к остарину, но дисквалификация всё равно выглядит бессмысленной, при том что боксёр не выступает уже четыре года.