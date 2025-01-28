Узбекский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира

Я хочу выйти на ринг. Иноуэ — великий боец. Я никогда не сомневался в его навыках, его силе, в том, насколько он быстр и умен. Но я тоже не слабак. Я сильнее всех, с кем он встречался. Я сейчас физически в расцвете сил. У меня отличный подбородок. У меня есть скорость. В моих навыках есть много слоев. Если у меня будет возможность и этот бой когда-нибудь состоится, я сделаю все возможное, чтобы показать миру, насколько я хорош", — сказал Ахмадалиев.