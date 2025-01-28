Узбекский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира

"Я всегда об этом говорил: В боксе есть правила, и я хочу драться с ним. Я обязательный претендент. Я бывший объединенный чемпион. Я хочу драться с лучшими. Лучший — это Иноуэ. Я не хочу просто получить титул.
По каким-то причинам бой не происходит, и они держат меня в замороженном состоянии уже почти два года. Если он не хочет драться, что я могу сделать? Я не могу заставить его драться со мной. Если люди будут требовать этого боя, возможно, это что-то изменит. Я хочу драться с ним и доказать — я знаю себя, свои навыки, свой уровень — что я могу его победить.
Я не знаю, что происходит, действительно не знаю. Кто-то явно не хочет, чтобы этот бой состоялся, будь то он, его команда, его промоутеры. Я не знаю, кто это делает. Обычно бойцы дерутся друг с другом, но, безусловно, кто-то не хочет, чтобы это произошло, потому что я очень долго ждал. Каким-то образом они находят способ избежать боя.
Он дает возможность другим парням. Ладно, я не против, но есть предел, который для них не существует.
Я дохожу до того, что не доверяю никому. Великие чемпионы всегда защищали свои пояса. Таковы правила. Я провел три обязательные защиты за 18 месяцев. Слышать оправдания Иноуэ просто смешно. Я готов драться с ним в любое время и в любом месте. Я готов поехать в Лас-Вегас, Японию, Саудовскую Аравию. Я готов поехать куда угодно, чтобы получить свой шанс против лучшего бойца в мире.
Я хочу выйти на ринг. Иноуэ — великий боец. Я никогда не сомневался в его навыках, его силе, в том, насколько он быстр и умен. Но я тоже не слабак. Я сильнее всех, с кем он встречался. Я сейчас физически в расцвете сил. У меня отличный подбородок. У меня есть скорость. В моих навыках есть много слоев. Если у меня будет возможность и этот бой когда-нибудь состоится, я сделаю все возможное, чтобы показать миру, насколько я хорош", — сказал Ахмадалиев.
Отметим, что Ахмадалиев может получить титул чемпиона мира по версии WBA в своем весе. Это произойдет в связи Иноуэ откажется проводить обязательную защиту титула против него. По словам британского промоутера Эдди Хирна, поэтому WBA повысит статус Ахмадалиева с «временного» до полноценного чемпиона мира.
Иноуэ в последнем бою, который прошел 24 января в Токио нанес поражение Е Чун Киму (21−3−2, 13 КО). Поединок завершился нокаутом в четвертом раунде.
Напомним, что вакантный временный титул чемпиона WBA во втором легчайшем весе узбек завоевал в декабре, досрочно победив мексиканца Рикардо Эспиносу (30−5, 25 КО),
Добавим, что Ахмадалиев — бронзовый призер Олимпиады- 2016 в Рио-де-Жанейро. Серебряный призер чемпионатов мира и Азии (2015), а также чемпион Азии (2017).