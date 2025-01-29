Их разлучил КГБ: история любви русского боксера и дочери миллионера из США

«А когда увидел Дорис, пошел еще дальше — пригласил к себе домой. Чтобы реально оценить этот шаг, надо сказать, что я жил с мамой, братом, отчимом и его сестрой в коммунальной квартире на Пятницкой. Там было еще шесть семей. На стенах в прихожей висели соответственно шесть жестяных корыт. Был общий туалет, но не было горячей воды. Реакцию Дорис на все это легко себе представить, но у нее хватило такта ничего “не заметить”. С мамой она повела себя так, как будто знала ее сто лет…».