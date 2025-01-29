Абель Санчес вернулся к тренерству и назвал второго Головкина

«Оба этих бойца контролируют дивизион 79,4 кг. Если бы одного там не было, то был бы другой. Очень плохо, что они так рано проводят реванш. Я, по-моему, говорил вам, что хотел бы, чтобы Бивол подготовился 6−8 месяцев к бою. Тогда Бивол мог бы подтянуть некоторые вещи, которыми он не владеет. У него множество навыков, хорошие основы, хорошая школа. Я говорил ранее, что он Головкин, только на 7 кг тяжелее. Может быть, не такой панчер, как Головкин, но он умен в ринге, у него просто нет такой силы, как у Бетербиева. Бетербиев — здоровяк, он крузер, он должен был быть крузером. Но как по мне, их поединок проходит слишком рано. Я считаю, Биволу нужно немного больше времени. Но оба этих парня — это сливки дивизиона», — сказал Санчес.