Бой в Казахстане отменяется? Алимханулы лишился соперника с 13−0 и двумя поясами

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что Алиханулы вернется на ринг весной в Казахстане, а его соперником станет непобежденный британец Шакиель Томпсон (13−0, 9 КО). Отмечалось, что стороны близки к сделке.
Позже менеджер британского боксера Кевин Мари подтвердил, что они вели переговоры с представителями Алимханулы, но их не устроило финансовое предложение.
Теперь, как информирует журналист Джеймс Лаптон, в команде казахстанца решили отказаться от кандидатуры Томпсона, видимо, из-за его высоких запросов, и ищут нового соперника.
«Жанибек вернется на родину в апреле. “Кошмар” среднего веса возглавит домашнее шоу в Астане (Казахстан) 5 апреля. Соперником не будет Шакил Томпсон, как сообщалось. Соперник будет объявлен в ближайшие недели», — написал Лаптон на странице в социальной сети X.
Алимханулы последний раз боксировал в октябре в Сиднее (Австралия), когда в девятом раунде нокаутировал обязательного претендента из Новой Зеландии Андрея Михайловича (21−1, 13 КО). Для казахстанца это была первая защита титула IBF.
Отметим, что Томпсон владеет титулами IBF European и WBO Global в среднем весе.