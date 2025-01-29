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Бой в Казахстане отменяется? Алимханулы лишился соперника с 13−0 и двумя поясами

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (16−0, 11 КО), по всей видимости, остался без соперника на следующий бой, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что Алиханулы вернется на ринг весной в Казахстане, а его соперником станет непобежденный британец Шакиель Томпсон (13−0, 9 КО). Отмечалось, что стороны близки к сделке.

Позже менеджер британского боксера Кевин Мари подтвердил, что они вели переговоры с представителями Алимханулы, но их не устроило финансовое предложение.

Теперь, как информирует журналист Джеймс Лаптон, в команде казахстанца решили отказаться от кандидатуры Томпсона, видимо, из-за его высоких запросов, и ищут нового соперника.

«Жанибек вернется на родину в апреле. “Кошмар” среднего веса возглавит домашнее шоу в Астане (Казахстан) 5 апреля. Соперником не будет Шакил Томпсон, как сообщалось. Соперник будет объявлен в ближайшие недели», — написал Лаптон на странице в социальной сети X.

Алимханулы последний раз боксировал в октябре в Сиднее (Австралия), когда в девятом раунде нокаутировал обязательного претендента из Новой Зеландии Андрея Михайловича (21−1, 13 КО). Для казахстанца это была первая защита титула IBF.

Отметим, что Томпсон владеет титулами IBF European и WBO Global в среднем весе.