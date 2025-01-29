Бой в Казахстане отменяется? Алимханулы лишился соперника с 13−0 и двумя поясами

«Жанибек вернется на родину в апреле. “Кошмар” среднего веса возглавит домашнее шоу в Астане (Казахстан) 5 апреля. Соперником не будет Шакил Томпсон, как сообщалось. Соперник будет объявлен в ближайшие недели», — написал Лаптон на странице в социальной сети X.