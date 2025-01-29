Джейк Пол подерется с братом Логаном весной. Устали издеваться над ветеранами боевых искусств?

Так, старший из пары, 29-летний Логан, за короткую карьеру успел устроить несколько реально разрывных боев. За его противостоянием с другим блогером — KSI — следила вся Америка. Кроме того, он провел выставочный бой с легендарным боксером Флойдом Мейвезером, который завершился без официального объявления победителя, ведь проходил без судей. Но Логан выстоял до конца, избежав нокаута. Мейвезер потом признался, что специально не делал лишних движений: «Логан лучше, чем я думал. Но если бы это был настоящий бой, он бы не выжил».