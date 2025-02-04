Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Альварес и Кроуфорд договорились о проведении супербоя

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Мексиканец Сауль Канело Альварес и американец Теренс Кроуфорд достигли соглашения о проведении поединка в сентябре, сообщает The Ring.

Бой пройдет в Лас-Вегасе. Точная дата будет определена позднее.

Альварес может провести еще один поединок 3 мая, однако его соперник пока неизвестен. Возможным кандидатом на бой является чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе кубинец Уильям Скулл.

Альваресу 34 года. Он владеет титулами чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе. На его счету 62 победы, два поражения и две ничьи.

Кроуфорду 37 лет. Боксер является чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA Super и WBC. В его активе 41 победа и ни одного поражения на профессиональном ринге. Для поединка с Альваресом американец поднимется на две весовые категории.