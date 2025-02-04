Альварес и Кроуфорд договорились о проведении супербоя

Бой пройдет в Лас-Вегасе. Точная дата будет определена позднее.
Альварес может провести еще один поединок 3 мая, однако его соперник пока неизвестен. Возможным кандидатом на бой является чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе кубинец Уильям Скулл.
Альваресу 34 года. Он владеет титулами чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе. На его счету 62 победы, два поражения и две ничьи.
Кроуфорду 37 лет. Боксер является чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBA Super и WBC. В его активе 41 победа и ни одного поражения на профессиональном ринге. Для поединка с Альваресом американец поднимется на две весовые категории.