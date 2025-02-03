Не пожали руки и были максимально напряжены. Бетербиев и Бивол поговорили перед реваншем

Бетербиев заявил, что уверен в своих силах, как и в первом поединке, а Дмитрий не стал сравнивать два боя — мол, перед ним новая цель и он на ней сфокусирован. В конце интервью ведущий попытался разрядить обстановку и спросил, общаются ли боксёры вне камер, обмениваются ли рукопожатиями, на что оба категорично ответили «нет» и отказались делать это на камеру. По всей видимости, между российскими боксёрами действительно висит колоссальное напряжение, которое спадёт только после второго поединка. А может, и не спадёт вовсе — это покажет только реванш, который с нетерпением ждут в боксёрском мире.