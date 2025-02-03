Жил с беженцами и ссорился с Ковалевым. Семь фактов об Артуре Бетербиеве

Во время своей любительской карьеры Артур Бетербиев дважды встречался с украинским боксером Александром Усиком, который впоследствии стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Первый их бой состоялся в 2011 году на чемпионате мира, где Артур уступил в четвертьфинале. Спустя год они вновь встретились, но уже на Олимпийских играх в Лондоне, и снова на стадии ¼ финала судьи отдали победу Усику. Оба поединка были упорными и конкурентными, и, хотя Бетербиев проиграл по очкам, его болельщики до сих пор считают, что как минимум в одном из боев он заслуживал победы.