Алимханулы назвали лучшим боксером мира

31-летний Алимханулы 5 апреля в Астане проведет защиту титулов WBO и IBF. Его соперником будет французский боксер конголезского происхождения Анауэль Нгамиссенге (14−0, 9 КО).
«Жанибек Алимханулы — выдающийся талант и лучший боксер в среднем весе в мире. Он пользуется огромной поддержкой в Казахстане, и мы рады, что у него будет возможность защитить свои титулы перед своими преданными болельщиками на родине. Анауэль — сложный соперник, но Жанибек находится в классе выше», — цитирует Арума British Boxing News.