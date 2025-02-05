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Алимханулы назвали лучшим боксером мира

Промоутер Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, ведущей дела обединенного чемпиона мира в среднем весе Жанибека Алимханулы (16−0, 11 КО), поделился ожиданиями от предстоящего своего подопечного в Казахстане.

Источник: Соцсети

31-летний Алимханулы 5 апреля в Астане проведет защиту титулов WBO и IBF. Его соперником будет французский боксер конголезского происхождения Анауэль Нгамиссенге (14−0, 9 КО).

«Жанибек Алимханулы — выдающийся талант и лучший боксер в среднем весе в мире. Он пользуется огромной поддержкой в Казахстане, и мы рады, что у него будет возможность защитить свои титулы перед своими преданными болельщиками на родине. Анауэль — сложный соперник, но Жанибек находится в классе выше», — цитирует Арума British Boxing News.