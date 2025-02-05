Алимханулы назвали лучшим боксером мира

«Жанибек Алимханулы — выдающийся талант и лучший боксер в среднем весе в мире. Он пользуется огромной поддержкой в Казахстане, и мы рады, что у него будет возможность защитить свои титулы перед своими преданными болельщиками на родине. Анауэль — сложный соперник, но Жанибек находится в классе выше», — цитирует Арума British Boxing News.