Джейк Пол и Логан Пол. Как братья покоряют единоборства разными путями

А вот Джейк, насмотревшись на поединки брата, решил посвятить себя боксу. Опять же, начинал он с боёв с такими же любителями, однако затем нашёл свою нишу и стал боксировать с бывшими звёздами смешанных единоборств. Выбирал Джейк соперников с именем, чтобы казалось, что блогер побеждает действительно серьёзную оппозицию. Среди «жертв» Пола были экс-чемпион Bellator Бен Аскрен, бывшие чемпионы UFC Андерсон Силва и Тайрон Вудли, причём Вудли попал под раздачу дважды. Но здесь стоит сказать и про то, что Джейк действовал очень грамотно и хитро: все его соперники, во-первых, были старше, во-вторых, уступали в габаритах, в-третьих, были не особо мотивированы в спортивном плане, а выходили в основном за чеком.