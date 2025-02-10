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Джонни Эблин: «Меня угнетает просмотр титульных боев среднего веса UFC. Знаю, что могу победить этих парней»

«Меня каждый раз угнетает просмотр титульных боев среднего веса UFC. Я знаю, что соответствую нужному уровню и могу победить этих парней. Я просто хочу драться с лучшими в мире», — написал в соцсетях боец PFL Джонни Эблин.

Источник: Спортс"

Усман — о реванше с Хьюзом: «Если люди хотят, почему нет? Но пусть он победит кого-то».

PFL Battle of the Giants: Нганну нокаутировал Феррейру, Сайборг победила Пачеко и другие бои.