Белал Мухаммад: «Стрикленд — жалкий расистский клоун, который прячется в теле бойца»

«Я люблю страдания. За ними — лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив.
Дю Плесси — о недовольстве зала во время боя со Стриклендом: «Это меня раздражало и сводило с ума. Если бой был скучным, то не из-за меня».
«Он хочет, чтобы люди говорили, какой он сумасшедший отморозок. Но это не так. Шон — жалкий расистский клоун, который прячется в теле бойца. Он трус», — заявил чемпион UFC Белал Мухаммад.
«Я люблю страдания. За ними — лучший день». Стрикленду сломали нос в шести местах, но он все равно счастлив.
Дю Плесси — о недовольстве зала во время боя со Стриклендом: «Это меня раздражало и сводило с ума. Если бой был скучным, то не из-за меня».