Олимпийская чемпионка Хелиф намерена подать в суд на IBA

«IBA в очередной раз выдвинула необоснованные, ложные и оскорбительные обвинения, используя их для рекламы своей повестки. Моя команда внимательно изучает ситуацию и примет все необходимые юридические меры для обеспечения соблюдения моих прав и принципов честной конкуренции. Виновные в этих действиях должны быть привлечены к ответственности, и мы приложим все доступные законные средства, чтобы обеспечить торжество справедливости», — написала Хелиф на своей странице в социальных сетях.