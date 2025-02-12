Олимпийская чемпионка Хелиф намерена подать в суд на IBA

10 февраля IBA сообщила, что подала официальную жалобу на МОК за допуск алжирской боксерши, не прошедшей гендерный тест, на Олимпиаду-2024. В организме спортсменки был зафиксирован повышенный уровень тестостерона.
«IBA в очередной раз выдвинула необоснованные, ложные и оскорбительные обвинения, используя их для рекламы своей повестки. Моя команда внимательно изучает ситуацию и примет все необходимые юридические меры для обеспечения соблюдения моих прав и принципов честной конкуренции. Виновные в этих действиях должны быть привлечены к ответственности, и мы приложим все доступные законные средства, чтобы обеспечить торжество справедливости», — написала Хелиф на своей странице в социальных сетях.
В IBA подчеркивали, что жалобы за допуск Хелиф и тайваньской боксерши Линь Юйтин также будут отправлены в генеральные прокуратуры Франции и США.