Шейхам придётся потратиться. Сколько Бетербиев и Бивол получат за реванш?

Бивол уже проводил громкие бои. Но самым прибыльным до первого столкновения с Бетербиевым был поединок с Саулем Альваресом. Россиянин расправился с Канело без особенных проблем. И за эту битву заработал $ 5 млн с учётом бонусов от продаж платных трансляций (PPV). А с Артуром Дмитрий прибавил в финансовом плане в два раза. Гарантированный гонорар Бивола составил $ 10 млн. Конечно, если бы боксёр одержал победу в первом бою, он мог бы совершить ещё один грандиозный скачок. Но и без этого предполагаемый гонорар за реванш выглядит внушительно — $ 15 млн. Таким образом, два поединка с Бетербиевым полностью превзойдут всё, что было заработано Артуром раньше.