Россиянка заплакала после конфуза с гимном и спела сама. Что было дальше?

«Я был в шоке! Конечно, это непорядок. Я сказал, что не сойду с пьедестала, пока не заиграет российский гимн! Ради этой минуты на пьедестале мы и пашем круглый год, а они берут и вставляют на церемонии награждения не наш гимн. Это непорядок же? Это некрасиво. Я вам гарантирую, я бы не ушел с пьедестала до тех пор, пока не заиграл бы наш любимый российский гимн! Стоял бы там, пока не упал», — рассказывал Власов.