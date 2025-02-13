Россиянка заплакала после конфуза с гимном и спела сама. Что было дальше?

Ушла с подиума
Юниорский чемпионат Европы по легкой атлетике в 2017 году. Тогда россияне и белорусы еще не находились под сумасшедшим гнетом санкций и выступали на международной арене. Для белорусской атлетки Виолетты Скворцовой старт в Италии стал первым серьезным вызовом в карьере. 19-летняя спортсменка одержала победу в тройном прыжке. Золотая медаль стала единственной на турнире для сборной Белоруссии. И вот долгожданная церемония награждения. Но искренняя улыбка на лице Скворцовой сменилась недоумением.
Сначала легкоатлетка подумала, что музыка играет в секторе параллельных соревнований. Но потом осознала: организаторы допустили непростительную ошибку. Вместо гимна Белоруссии звучала композиция Боснии и Герцеговины. Спортсменка спустилась с подиума и покинула церемонию.
«Стало очень обидно за страну, за себя, — рассказывала Скворцова. — Знаете, когда атлет выходит на пьедестал, он уже не сам за себя — за ним вся страна, миллионы болельщиков. Любая церемония награждения — это символ торжества моей Родины».
К чести местного оргкомитета, они принесли извинения и даже провели церемонию заново. Но уже на следующий день.
Звездный час Губерниева
Россиянам приходилось сталкиваться с подобным много раз. Чаще всего вместо гимна Российской Федерации включалась «Патриотическая песня» Михаила Глинки. Но она была национальным гимном с 1990 по 2000 год. Один из таких случаев произошел в 2017 году на чемпионате мира по биатлону в Австрии. Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин одержали победу в эстафете, но на церемонии зазвучала старая версия гимна. Биатлонисты пытались жестами объяснить организаторам, что те допустили ошибку. Но мелодия доиграла до конца.
Болельщики свистели. Наступил звездный час комментатора Дмитрия Губерниева. Он подбежал к сцене, выхватил микрофон у ведущего и вместе со спортсменами и зрителями, а капелла исполнил современную версию.
«Я силой забрал микрофон, и принял единственное правильное решение — отдать его нашим парням. И сам рядом с ними встал. Мы вместе пели, я дирижировал. Считаю, что поступил абсолютно правильно, потому что с нами и весь стадион пел, за что я получил огромную благодарность от организаторов».
В данном случае организаторы тоже принесли извинения и сразу же включили нужную вариацию гимна.
Извинялся сам Фазель
В 2019 году Континентальная хоккейная лига для расширения аудитории решила провести выставочный матч в швейцарском Давосе. «Зеленое дерби» — встречу казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева». Но многое в тот день пошло не по плану. Сначала сильнейший снегопад парализовал город. Многие болельщики к началу матча не успели. Может быть, оно и к лучшему. Перед стартовым вбрасыванием вместо гимна Российской Федерации опять зазвучала «Патриотическая песня» Глинки.
Быстро исправить ситуацию организаторы не смогли. Выключили звук. Но после паузы… Под сводами арены вновь зазвучало произведение Глинки. В тот раз помощь Губерниева не понадобилась: болельщики и хоккеисты сориентировались сами и спели правильную версию. Извиняться пришлось аж самому президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю.
«Без правильного гимна не ушел бы с пьедестала»
Еще один подобный случай произошел в Лас-Вегасе не чемпионате мира по борьбе в 2015 году. Роман Власов взял золото в категории до 75 килограммов. Но и в этот раз на церемонии зазвучала «Патриотическая песня». Жестами борец греко-римского стиля призвал организаторов выключить музыку, воспроизведение прервали. После паузы зазвучал современный гимн. Многие назвали тот инцидент провокацией, но в Федерации спортивной борьбы России заявили: это просто серьезный организационный недочет.
«Я был в шоке! Конечно, это непорядок. Я сказал, что не сойду с пьедестала, пока не заиграет российский гимн! Ради этой минуты на пьедестале мы и пашем круглый год, а они берут и вставляют на церемонии награждения не наш гимн. Это непорядок же? Это некрасиво. Я вам гарантирую, я бы не ушел с пьедестала до тех пор, пока не заиграл бы наш любимый российский гимн! Стоял бы там, пока не упал», — рассказывал Власов.
Забавно, но в те же дни в немецком Штутгарте проходил чемпионат мира по художественной гимнастике. И Маргариту Мамун дважды пытались наградить под «Патриотическую песню». Трибуны в итоге спели гимн сами.
Гимн США для российского чемпиона
Ладно, если включают старую версию гимна России. Но организаторы чемпионата мира-2016 в спринтерском многоборье умудрились награждение российского конькобежца Павла Кулижникова сопроводить… гимном США! Ошибку исправили оперативно, но осадок остался. Объяснение простое: перед церемонией награждения Кулижникова золотую медаль вручали американской конькобежке Бриттани Боу, также защитившей титул чемпионки мира.
«Я удивился, когда услышал, конечно, — признался Кулижников. — Сказал про себя: “Ну давайте уже без этого, не начинайте”. А то у нас уже такая плохая традиция намечается в этом плане, но они быстро включили наш гимн, быстро все исправили». Занимавший тогда пост министра спорта России Виталий Мутко не стеснялся в выражениях, назвав произошедшее «безалаберностью» и «безответственностью».
Ранее российские конькобежцы уже становились участниками подобных инцидентов — на чемпионате мира-2015 в голландском Херенвене перепутали гимн России при награждении Дениса Юскова, а на чемпионате мира-2011 в канадском Калгари — во время награждения Ивана Скобрева.
Не сдержала слез
В прошлом году на чемпионате Европы по боксу в Белграде россиянка Юлия Чумгалакова одержала победу в весовой категории до 48 килограммов. И все бы хорошо, гимн играл правильный, спортсменка подпевала, но на середине куплета вырубился звук. Россиянку это не смутило. Чумгалакова в воцарившейся тишине вместе с болельщиками допела слова до конца и расплакалась от нахлынувших на нее эмоций.
«Это была обычная техническая неполадка, организаторы принесли извинения. Стоя там, я расчувствовалась, было очень приятно, что все пели гимн. Возможно, даже лучше, что так вышло, больше положительных эмоций», — рассказывала позже спортсменка.
«Это было неприятно, но никакого злого умысла не было. Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы объективно понимаем, что это технический сбой», — отметила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.
Автор: Сергей Смышляев