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Усик заявил о желании провести бой с чемпионом UFC

Украинский боксер сказал, что бразильский чемпион UFC Алекс Перейра также хочет провести с ним показательный поединок по правилам бокса. У Перейры 8 марта титульный бой в UFC с Магомедом Анкалаевым.

Источник: Getty Images

Украинский чемпион WBC, WBA и WBO Александр Усик заявил, что хотел бы провести выставочный бой с бразильским чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой. Слова боксера приводит MMA Junkie.

«Может быть — почему бы и нет? Алекс хочет», — сказал Усик.

Перейра 8 марта будет защищать свой пояс против россиянина Магомеда Анкалаева. Усик ранее говорил, что планирует встретиться с победителем боя Даниель Дюбуа — Джозеф Паркер за титул IBF (состоится 22 февраля).

У Перейры большой опыт в любительском боксе, а в 2017-м он провел профессиональный бой, в котором победил техническим нокаутом соотечественника Марсело де Соузу Круза. Ранее Перейра также принял вызов от блогера Джейка Пола.