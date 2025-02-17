Сколько стоит поездка на реванш Бетербиева и Бивола? Изучаем цены

В значительной мере, безусловно, это будет зависеть от многих факторов. Начнём с цен на самолёт. Путешествие в Эр-Рияд из Москвы в любом случае будет многочасовым, так как прямых рейсов нет. В пути вы можете провести от восьми часов до суток — в зависимости от стыковочных рейсов. Например, если вылететь в Саудовскую Аравию 20 февраля, за два дня до боя, то самый дешёвый билет обойдётся в 17 тысяч рублей в одну сторону. Пересадка будет в Дубае, и займёт она восемь часов, а весь маршрут — 16 часов. Вылет 21 февраля будет стоить дороже — самый дешёвый билет обойдётся в 22 тысячи рублей: время маршрута — 17 часов, пересадка в Стамбуле. Конечно, можно выбрать более комфортный и быстрый маршрут, например, восьмичасовой с пересадкой в Дохе, но и обойдётся он уже в 140 тысяч рублей в одну сторону. Если не шиковать и выбирать дешёвые билеты, то дорога туда-обратно уложится в 50 тысяч рублей.