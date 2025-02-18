Реванш Бетербиев — Бивол. Что важно знать о главном бое года

«Я выберу Бивола по тем же причинам, что и до первого боя. Все уверены, чтобы Бетербиев имеет психологическое преимущество. Он очень силен ментально, тогда как Бивол более техничный. Но Дмитрий тоже ментально крепок и собран. Он полон решимости, настоящий монстр. Думаю, что Бивол извлек урок из первого боя. Он получил ответы на все вопросы. Тогда он не был уверен на 100%, что справится с Артуром. Никто никогда в этом не уверен. Теперь он сможет найти хорошее сочетание движения и удара. Я предпочту Бивола в реванше», — сказал Атлас SecondsOut.