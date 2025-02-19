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«У меня есть русские и украинские друзья». Бивол отказался говорить о политике

Российский боксер Дмитрий Бивол отказался обсуждать ситуацию вокруг России и Украины.

Источник: Getty Images

«Я не высказываю свои мысли по поводу политики. У меня есть русские и украинские друзья. У меня есть друзья во всех соседних странах. Это нелегко. Мы, русские, не можем проводить бои в России. Украинцы не могут драться на Украине. Только за границей. Так что могу сказать, что это плохо для бокса», — приводит слова Бивола британское издание Daily Mail.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол проведет реванш против соотечественника Артура Бетербиева, который владеет титульном абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.