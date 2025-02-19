«У меня есть русские и украинские друзья». Бивол отказался говорить о политике

«Я не высказываю свои мысли по поводу политики. У меня есть русские и украинские друзья. У меня есть друзья во всех соседних странах. Это нелегко. Мы, русские, не можем проводить бои в России. Украинцы не могут драться на Украине. Только за границей. Так что могу сказать, что это плохо для бокса», — приводит слова Бивола британское издание Daily Mail.