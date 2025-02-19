Проверка пузатым джорнименом — пройдена. «Новому Поветкину» нужны соперники покруче

Возможно, дальше снова будет кто-то из джорнименов, но повыше классом. Бросаться в мясорубку топ-15 «новому Поветкину» рановато, он ещё молод, а там соперники гораздо более искушённые. Даже 20-летний Мозес Итаума, входящий в рейтинги WBA, WBO и IBF, уже накопил 11 поединков на профессиональном ринге. Дронову полезно будет получить соперников посильнее предыдущих, и в идеале надо будет пройти всю дистанцию, хотя бы 8−10 раундов, чтобы продышаться и научиться грамотно распределять силы. Это важный процесс обучения боксёра. Конечно, спешить не нужно, но необходим баланс — топтание на месте тоже не приводит ни к чему хорошему.