«Иногда просто не понимаешь, что у него на уме». Что Бивол и Бетербиев говорили друг о друге

Боксеры не всегда отзывались друг о друге комплиментарно
22 февраля в Эр-Рияде состоится боксерский вечер, в главном событии которого Артур Бетербиев (21−0) и Дмитрий Бивол (23−1) проведут реванш. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе прошел в октябре 2024 года, и тогда россияне отбоксировали все 12 раундов, по итогам которых судьи решением большинства отдали победу Бетербиеву.
В преддверии второго боя вспоминаем, что говорили боксеры друг о друге. Друзьями Артура и Дмитрия точно не назвать — иногда высказывания были жесткими.
«Бивол — редиска. Зачем баламутить людей?» Что Бетербиев говорил о сопернике
В январе 2024-го в интервью журналисту Майклу Бенсону в соцсети Х Бетербиев заявил, что уважает будущего соперника, но не считает его великим боксером: «Я думаю, что наш бой произойдет. У нас нет выбора, мы должны это сделать. Я уважаю его, но он не великий боксер. У него один пояс. Я тоже не великий. Но мы узнаем, кто является великим бойцом в этом дивизионе».
Вскоре Артур дал интервью «СЭ» и прокомментировал слова Бивола, который ранее заявил, что подписал контракт на поединок. Бетербиев заявил, что не верит в это, несмотря на тот факт, что Дмитрий имел в виду объединительный бой, а не поединок конкретно с Артуром.
«Этот вопрос ему задайте. Почему он говорит, что подписал на бой со мной? Получается, он врет. Он же не говорит, что он подписал контракт на объединительный бой с кем-то. Он говорит, что подписал на бой со мной. Зачем баламутить людей? Я готовлюсь к бою, например. У меня бой через две недели. А он там где-то говорит, что подписал на бой со мной. Как можно подписать на бой со мной? Я что, два раза контракт подписал, у меня что, они идут подряд, что ли, я не понял? Это чуть-чуть глупо. Надо уважать людей, которые слушают тебя и реально думают, что ты говоришь какие-то правильные вещи».
Также боксер отметил, что не станет говорить о его спарринге с Биволом в сборной, хотя прекрасно его помнит, как и все, кто тогда находился в национальной команде: «Все помню. Просто я не тот человек, который говорит неудобные вещи людям. Я не такой человек. Мне зачем сейчас говорить какие-то вещи? Кто в сборной был, все помнят, что как было, все знают. Без проблем».
А еще Бетербиев объяснил, что имел в виду, когда называл соперника нехорошим человеком, а также рассказал, почему боксеры не жмут друг другу руки: «Редиска, редиска — нехороший человек. Как в фильме. Да нет, если так взять персонально, у меня никаких претензий нет к нему, чисто спортивный вопрос. Одной вещи недостает, она у него. Почему наша встреча была сухой? А я что, с ним разговаривать должен? Я же не дружу с ним, у меня нет дружбы с ним никакой. В сборной мы были, он был младше меня. В дружелюбных [отношениях] не был — “здорово, здрасьте”, и все. А мне о чем с ним говорить? О погоде, что ли?».
В апреле 2024-го Бетербиев дал интервью FightHype и сообщил, что хотел бы нокаутировать Бивола: «Важно ли мне именно нокаутировать Бивола? Да, но я не буду стремиться к этому. Посмотрим. Я не старый, мне всего 39. Я не стар. Я верю, что подготовлюсь на 100 процентов. Я еще не изучал его. Я только впервые посмотрел пару его боев. Мы только начали его изучать. Будем готовиться».
При этом Артур отметил в интервью The Stomping Ground, что считает Бивола хорошим боксером, однако не может назвать его сильнейшим в карьере: «Он [Бивол] хороший боксер. Я не могу назвать его лучшим соперником в своей карьере до тех пор, пока не подерусь с ним. Посмотрим, как он будет драться. Я еще не в лучшей форме, но во время боя я буду в лучшей форме. Смогу ли я нокаутировать Бивола? Увидим».
В октябре 2024-го Бетербиев в разговоре с TNT Sports Boxing признался, что желания боксировать именно с Биволом у него нет, он просто хочет стать абсолютным чемпионом мира. Артур добавил, что Дмитрий ему не нравится, но он относится так ко всем своим соперникам: «Я не хочу драться с Биволом. Мне просто нужен еще один чемпионский пояс. Я не сфокусирован на Дмитрии как на боксере. Но нет, не стану называть это бизнесом. Я их всех не люблю. Бивол мне тоже не нравится. Это же мой соперник. Я выхожу на ринг не для того, чтобы руки пожимать. Пожму ли руку Биволу? Я обязан это сделать. Потому что он протянет мне руку».
Сразу после боя новый абсолютный чемпион заявил, что был лучше Бивола, но готов на реванш, если этого захочет Турки Аль аш-Шейх. Также Бетербиев поблагодарил соперника за поединок: «Хотел показать себя лучше, чувствовал себя некомфортно. Но сегодня я был лучше. Если его совершенство захочет реванш, значит, сделаем. Дмитрий, спасибо за хороший бой. Мне было интересно. Надеюсь, что в скором времени вернусь в Саудовскую Аравию».
Позже Бетербиев в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что экс-супруга Дмитрия Бивола Екатерина болела против своего бывшего мужа в очном поединке боксеров: «Даже не знал об этом. Когда об этом узнал, честно сказать, было неприятно». Также Артур объяснил, почему не общался с Биволом после боя: «Не люблю говорить с бывшими соперниками, общих тем у нас не бывает».
Через девять дней после боя Бетербиев в интервью RT заявил, что не видит смысла в реванше, а команда Бивола «пытается раздуть историю» вокруг судейства: «Думаю, с Биволом мы уже расставили все точки над i. Его команда из ничего пытается раздуть историю вокруг судейского вердикта, но я выиграл бой. На мой взгляд, нет особого смысла говорить о реванше. Конечно, если поступит интересное предложение, то мы его рассмотрим. Но разве есть какие-то весомые основания для ответного поединка? Все было четко и ясно».
За несколько дней до реванша Артур в интервью YouTube-каналу Daily Mail Sport выразил надежду, что стал лучше самого себя в первом бою: «Не так много времени прошло с момента прошлого боя, но я надеюсь, что стал лучше. Перед первым поединком выходил после операции на колене, после короткого срока. Думаю, сейчас я стал немного лучше, потому что в этот раз проделал некоторые вещи».
«У меня достаточно мощи, чтобы нокаутировать Бетербиева». Что Бивол говорил о сопернике
В январе 2024-го Бивол в интервью YouTube-каналу Matchroom Boxing восторженно отозвался о физической мощи Бетербиева и отметил, что считает бой против Артура самым тяжелым испытанием в карьере: «Он очень силен, он как камень. Его удары очень тяжелые. Честно говоря, я считаю, что это мое самое тяжелое испытание. Он физически сильнее Канело Альвареса, и у него хорошая техника. Многие говорят о его силе, но забывают о технике. Я сторонник умного бокса, и я верю, что он превзойдет силу, я надеюсь, что мои навыки помогут мне победить».
Также Дмитрий заявил, что у Артура были бои, в которых он был не в лучшем состоянии. Бивол добавил, что он сможет победить Бетербиева, если будет хорошо готов: «Конечно, я смотрел его бой со Смитом. И не сильно удивился, если честно. Бетербиев был хорош, как я и ожидал от него. И я не увидел ничего нового. Он был мощным, как и раньше, и хорошо делал свою работу. Мы все люди. У каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Мы видели, когда он [Бетербиев] был не очень хорош. Моя задача — создать ему как можно больше неудобных ситуаций во время боя. Мне просто нужно сделать свою работу. И я знаю, что смогу победить, если буду хорошо тренироваться».
В апреле в интервью «СЭ» Бивол сообщил, что никаких вопросов к Бетербиеву у него нет — ранее Артур сказал, что у боксеров есть вопросы друг к другу. Также Дмитрий отметил, что смотрел бои Бетербиева и других боксеров его поколения и старался у них учиться: «Честно, у меня абсолютно никаких вопросов к нему нет. Для меня это просто бой. Я к нему, даже могу сказать, отношусь с уважением как к спортсмену, потому что, когда я пришел в сборную, он был одним из лидеров. И я как молодой парень смотрел за многими сборниками. За тем же Матвеем Коробовым, за тем же Бетербиевым, за Егором Мехонцевым. Я смотрел, старался учиться у них. Поэтому не знаю, какие там вопросы могут быть. Но у меня вообще все в порядке».
В мае 2024-го поединок сорвался из-за травмы Бетербиева. Реакция Бивола в интервью «Спорт День за Днем» была сдержанной: «Бывает. Надо спокойно к этому относиться и быть терпеливым. Что дальше? Пока сам еще не знаю».
Также в интервью Frank Warren’s Queensberry Promotions Дмитрий назвал будущего оппонента специфичным и отметил, что он не всегда понимает, о чем говорит Артур: «Бетербиев — очень специфичный человек. Иногда ты просто не понимаешь, что он говорит и что у него на уме. Но я уважаю его как спортсмена, потому что он многого добился. Честно, мне не важно, что он думает, что с его коленом и почему бой не состоялся. Важно устроить этот бой. Я готов».
Во время подготовки к поединку в сентябре 2024-го Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social не стал обещать, что победит Бетербиева, но отметил, что будет к этому стремиться: «Я не говорил, что одержу победу над Бетербиевым. Но если я соглашаюсь на бой, то верю, что способен выиграть. Я стремлюсь стать лучшей версией Дмитрия Бивола. Буду работать над улучшением своих навыков — джеба, подвижности, правой руки, выносливости».
Также в интервью каналу Queensberry Boxing Бивол сказал, что ничего личного к Бетербиеву не испытывает, а просто хочет забрать его пояса: «Что для меня значит стать неоспоримым чемпионом? Я выйду на финальную точку в своей карьере в этой весовой категории. Он [Бетербиев] отличный боец, хорошо бьет и обладает хорошей техникой. Каждый бой, который я провожу, я рассматриваю как самый сложный вызов для себя. Как я оцениваю его силу? Мы оценим ее на ринге. Ничего личного. У него есть то, что мне нужно [титулы IBF, WBC и WBO]. Я могу сказать, что верю в свои силы. Я сделаю все, чтобы стать неоспоримым чемпионом».
Сразу после боя Бивол не стал спорить с поражением и пытаться найти ему причины: «Спасибо за этот шанс. Я воин, поэтому никаких оправданий. Поздравляю Артура. Реванш? Если будет шанс, я готов». При этом в тот же день он дал интервью ТАСС, где призвал навсегда дисквалифицировать одного из судей поединка: «Одного из судей, который не отдал мне победу, нужно лишить судейской работы навсегда».
В декабре, когда реванш уже анонсировали, Дмитрий в интервью на YouTube-канале Seconds Out отметил, что видит в себе возможность нокаутировать Бетербиева: «И до первого боя чувствовал, что у меня достаточно мощи. У нас есть поговорка: “Раз в год и палка стреляет”.
За три дня до боя Дмитрий в интервью YouTube-каналу Daily Mail Sport заявил, что был бы готов снова сразиться с Артуром, даже если бы поясов на кону не было: «Возможность вернуть титул или возможность реваншировать поражение? Если честно, я бы провел бой с Бетербиевым, даже если бы на кону не стояли пояса».
Автор: Евгений Нарижный