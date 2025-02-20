«Иногда просто не понимаешь, что у него на уме». Что Бивол и Бетербиев говорили друг о друге

Также Дмитрий заявил, что у Артура были бои, в которых он был не в лучшем состоянии. Бивол добавил, что он сможет победить Бетербиева, если будет хорошо готов: «Конечно, я смотрел его бой со Смитом. И не сильно удивился, если честно. Бетербиев был хорош, как я и ожидал от него. И я не увидел ничего нового. Он был мощным, как и раньше, и хорошо делал свою работу. Мы все люди. У каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Мы видели, когда он [Бетербиев] был не очень хорош. Моя задача — создать ему как можно больше неудобных ситуаций во время боя. Мне просто нужно сделать свою работу. И я знаю, что смогу победить, если буду хорошо тренироваться».