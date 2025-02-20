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Сбежавший из России Милохин проведет новый бой — уже известно, против кого, в какой стране и когда

Популярный российский блогер и тиктокер Даня Милохин проведет новый бой. Стало известно, против кого и в какой стране.

Источник: Соцсети

Напомним, что в сентябре 2023 года Милохин сбежал из России в Дубай, когда директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны России с просьбой призвать его в ряды Вооруженных сил России.

В февраля 2024 года Милохин дебютировал в боксе, нокаутировав индийского блогера Аджмала Хана в первом раунде на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.

Сегодня, 20 февраля, был объявлен новый бой Милохина. Его соперником выступит молдавский блогер Василе Жосан. Поединок пройдет 15 марта в Молдавии.

«Готовы ли вы к такому поединку? Даня Милохин и Василе Жосан встретятся на ринге FEA CHAMPIONSHIP за титул FEA REAL BATTLE! Оба уже доказали свою состоятельность на профессиональном ринге: Милохин — 1 победа, Жосан — 1 победа и 1 поражение. Кто же из них станет победителем? Узнаем 15 мартa», — говорится в анонсе поединка.

Цена билетов на турнир FEA CHAMPIONSHIP — от 450 до 1000 молдавских леев (в переводе на российские рубли — от 2000 до 4700).