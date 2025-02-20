Сбежавший из России Милохин проведет новый бой — уже известно, против кого, в какой стране и когда

Напомним, что в сентябре 2023 года Милохин сбежал из России в Дубай, когда директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к руководству Министерства обороны России с просьбой призвать его в ряды Вооруженных сил России.
В февраля 2024 года Милохин дебютировал в боксе, нокаутировав индийского блогера Аджмала Хана в первом раунде на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае.
Сегодня, 20 февраля, был объявлен новый бой Милохина. Его соперником выступит молдавский блогер Василе Жосан. Поединок пройдет 15 марта в Молдавии.
«Готовы ли вы к такому поединку? Даня Милохин и Василе Жосан встретятся на ринге FEA CHAMPIONSHIP за титул FEA REAL BATTLE! Оба уже доказали свою состоятельность на профессиональном ринге: Милохин — 1 победа, Жосан — 1 победа и 1 поражение. Кто же из них станет победителем? Узнаем 15 мартa», — говорится в анонсе поединка.
Цена билетов на турнир FEA CHAMPIONSHIP — от 450 до 1000 молдавских леев (в переводе на российские рубли — от 2000 до 4700).