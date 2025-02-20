Сбежавший из России Милохин проведет новый бой — уже известно, против кого, в какой стране и когда

«Готовы ли вы к такому поединку? Даня Милохин и Василе Жосан встретятся на ринге FEA CHAMPIONSHIP за титул FEA REAL BATTLE! Оба уже доказали свою состоятельность на профессиональном ринге: Милохин — 1 победа, Жосан — 1 победа и 1 поражение. Кто же из них станет победителем? Узнаем 15 мартa», — говорится в анонсе поединка.