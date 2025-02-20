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Костя Цзю посоветовал стратегию Биволу на реванш с Бетербиевым: «Должен брать скоростью»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от реванша между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Источник: Getty Images

— Будет другой поединок. Победит тот, кто сможет навязать свою стратегию. Будут изменены технические стороны, у Бивола могут быть другие комбинации ударов. Может быть больше прессинга. С другой стороны, Дмитрий может успокоиться и выжидать.

— Может ли Бивол всех удивить и пойти за нокаутом?

— Необязательно. Это не его стратегия. Он должен брать скоростью, техникой и комбинациями. Возможно, увеличить скорость и объем ударов. Он сам говорил, что в прошлом бою наносил не так много ударов, особенно в последних раундах.

— Достаточно ли четырех месяцев на подготовку к реваншу?

— Если они после боя не уходили в загулы, то даже месяц без тренировок и три месяца на подготовку — это нормально.

— Может ли Бивол быть более мотивирован из-за поражения в первом поединке?

— У каждого из них много разной мотивации. Они оба хотят доказать, что победили в первом бою.

— Бетербиеву исполнилось 40 лет. Может ли его настигнуть возраст в этом бою?

— Да, и дело даже не в возрасте. Я в 36 лет уже не был готов умирать на ринге. Это приходит в одну секунду.

— Если победит Бетербиев, какие у него останутся цели в боксе?

— Пойти на категорию выше, это еще один бой. Но того, что они заработали, хватит и ему, и следующему поколению. Если победит Бивол, это трилогия. Если победит Бетербиев, эта история закончена, — цитирует Цзю «РБ Спорт».