Костя Цзю посоветовал стратегию Биволу на реванш с Бетербиевым: «Должен брать скоростью»

— Будет другой поединок. Победит тот, кто сможет навязать свою стратегию. Будут изменены технические стороны, у Бивола могут быть другие комбинации ударов. Может быть больше прессинга. С другой стороны, Дмитрий может успокоиться и выжидать.
— Может ли Бивол всех удивить и пойти за нокаутом?
— Необязательно. Это не его стратегия. Он должен брать скоростью, техникой и комбинациями. Возможно, увеличить скорость и объем ударов. Он сам говорил, что в прошлом бою наносил не так много ударов, особенно в последних раундах.
— Достаточно ли четырех месяцев на подготовку к реваншу?
— Если они после боя не уходили в загулы, то даже месяц без тренировок и три месяца на подготовку — это нормально.
— Может ли Бивол быть более мотивирован из-за поражения в первом поединке?
— У каждого из них много разной мотивации. Они оба хотят доказать, что победили в первом бою.
— Бетербиеву исполнилось 40 лет. Может ли его настигнуть возраст в этом бою?
— Да, и дело даже не в возрасте. Я в 36 лет уже не был готов умирать на ринге. Это приходит в одну секунду.
— Если победит Бетербиев, какие у него останутся цели в боксе?
— Пойти на категорию выше, это еще один бой. Но того, что они заработали, хватит и ему, и следующему поколению. Если победит Бивол, это трилогия. Если победит Бетербиев, эта история закончена, — цитирует Цзю «РБ Спорт».