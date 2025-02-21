Близкий бой: Бивол и Бетербиев проведут один из самых ожидаемых реваншей в истории

— Ожидания от этого боя запредельные, — сказал Тищенко «Известиям». — Думаю, он будет на том же уровне напряжения, что и предыдущий. Результат же может быть совершенно неожиданный, и всё будет зависеть от того, насколько хорошо боксеры подойдут к этому бою в физической форме и кто сделает лучшую работу над ошибками. Но, конечно же, в плане мотивации впереди точно Дмитрий, ведь у него нет поясов, он явно хочет отыграться за поражение, ведь бой был равный, а выбор судей был неоднозначным.