Близкий бой: Бивол и Бетербиев проведут один из самых ожидаемых реваншей в истории

22 февраля на Kingdom Arena в Эр-Рияде состоится долгожданный реванш между двумя российскими топ-боксерами: абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и экс-обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом. Их первая встреча определила первого абсолютного чемпиона из России в данной весовой категории, однако неоднозначный исход вызвал споры, что делает вторую схватку еще более интригующей.
С достоинством
Бойцы имеют кардинально разные стили. Бетербиев славится своей мощью — до первого противостояния с Биволом он побеждал исключительно досрочно. Дмитрий же делает ставку на технику и умение набирать очки.
Профессиональная карьера Бивола стартовала в 2014 году с победы над Хорхе Родригесом Оливейрой. Уже в четвертом поединке он завоевал пояс WBC USA Silver, а в 2021 году стал чемпионом WBA Super, защитив титул четыре раза. Особо значимой стала его победа над Саулем Альваресом в 2022 году. В июне 2024-го он досрочно одолел Малика Зинада.
Артур дебютировал в 2013 году, выиграв у Кристиана Круза. Из 21 боя он завершил 20 нокаутом, а единственный раз, когда бой продлился всю дистанцию, случился в поединке с Биволом. До той встречи Бетербиев оставался единственным чемпионом мира со 100% досрочных побед.
Организация их первого поединка была сложной: долгое время стороны не могли договориться. Когда дата была назначена на 1 июня 2024 года, бой пришлось отложить из-за травмы Артура. Пока он восстанавливался, Дмитрий провел еще один бой и выиграл. В итоге бойцов свели в ринге 12 октября в Эр-Рияде. В напряженной 12-раундовой встрече победу большинством голосов судей одержал Бетербиев: один насчитал 116:112 в его пользу, второй — 115:113, а третий зафиксировал ничью 114:114.
«Я выиграл этот бой, мне подняли руку, — прокомментировал свою победу Бетербиев. — Судьи не мои друзья или родственники. Разногласия в мнениях по окончании боя всегда бывают. Тем более это первый бой в моей профессиональной карьере, который закончился не досрочно, а решением судей. Они официально высказали свое мнение, поставив оценки, поэтому всё нормально».
Команда Бивола не согласилась с таким решением, особенно с вердиктом польского судьи, отдавшего восемь раундов Артуру. По мнению тренера Дмитрия Геннадия Машьянова, его подопечный заслуживал победу со счетом 8−4. Фанаты и эксперты разделились во мнениях, но сам Бивол принял поражение с достоинством.
«Я не очень доволен своим выступлением в первом поединке, — сказал Бивол. — Знаю, что мог бы быть лучше. Оценил бы на пять-шесть баллов из десяти. У меня есть некоторые мысли, где нужно прибавить. Знаю причины, теперь мне интересно узнать, смогу ли я всё исправить со второй попытки».
Мнения и гонорары
Размеры гонораров на реванш пока точно неизвестны, но сообщалось, что боксеры получат по $15 млн. Перед первым боем глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что каждый из бойцов гарантированно получит по $10 млн — рекордные суммы для обоих. До этого самым крупным гонораром Бивола были $5 млн, а у Бетербиева — $2,115 млн.
Букмекеры затрудняются определить фаворита. Перед первым боем коэффициенты на победу были практически равными, как и перед вторым, — около 2,00 на каждого. Ничья оценивается коэффициентом 18,0.
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко полагает, что напряжение в реванше по сравнению с первым боем не изменится.
— Ожидания от этого боя запредельные, — сказал Тищенко «Известиям». — Думаю, он будет на том же уровне напряжения, что и предыдущий. Результат же может быть совершенно неожиданный, и всё будет зависеть от того, насколько хорошо боксеры подойдут к этому бою в физической форме и кто сделает лучшую работу над ошибками. Но, конечно же, в плане мотивации впереди точно Дмитрий, ведь у него нет поясов, он явно хочет отыграться за поражение, ведь бой был равный, а выбор судей был неоднозначным.
А бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев не уверен, что Бивол сможет победить, но видит у Дмитрия хорошие шансы.
— Это будет классный, потрясающий бой, в котором будут расставлены все точки, — сказал «Известиям» Лебедев. — Очень хорошо, что оба согласились на реванш и мы сможем его увидеть. Не факт, что Бивол сможет отыграться за прошлое поражение, но всё равно для Дмитрия это отличный шанс доказать, что решение судей в первом бою было ошибочным. В том бою, кому бы руку ни подняли, у любого были бы вопросы, ведь Артур с Дмитрием очень близки.
Не смог назвать фаворита и бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Николай Валуев.
— Их первый бой оставил больше вопросов, которые требуют решений, — подчеркнул «Известиям» Николай Валуев. — Слава богу, что эти решения произойдут в скором времени. Можем это только приветствовать. Пожелаем двум спортсменам поставить окончательные точки над i. Мы с огромным пиететом относимся и к Диме Биволу, и к Артуру Бетербиеву. Реванш — это очень грамотно, правильно, пока еще не остыл прошлый поединок. Предпочтения? Не буду говорить, не имею права — так как я комментирую бои. Мое дело — объективно освещать картину.
Точное время поединка пока неизвестно, но ожидается, что вечер бокса начнется в 20:00 мск, а главное событие — в 23:30. Трансляцией первого боя занимался Первый канал — права на реванш также были приобретены. Помимо противостояния Бивола и Бетербиева фанатов ждут еще пять титульных боев. В одном из них Даниэль Дюбуа попытается защитить пояс IBF в тяжелом весе от Джозефа Паркера, а в легком весе Шакур Стивенсон и Флойд Шофилд разыграют титул WBC.
Автор: Дмитрий Гарин