Головкин поделился секретами успеха со студентами столичных вузов

«Приятно, что в нашей стране энергичная, амбициозная молодежь. И я рад возможности встретиться, поделиться опытом и поддержать ваши начинания. От себя хотел был сказать, что важно не бояться вызовов, ставить перед собой смелые цели и уверенно идти к их достижению. Работайте над своими мечтами, верьте в себя и не останавливайтесь перед трудностями. Настоящий успех — это когда ты знаешь, что сделал все возможное, чтобы стать лучшей версией себя», — обратился к студентам Головкин.