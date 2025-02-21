Головкин поделился секретами успеха со студентами столичных вузов

Жизненные принципы и путь к успеху
Серебряный призер Олимпиады-2004 поделился со студентами своими жизненными принципами, рассказал о пути к вершинам спорта и дал ценные советы молодому поколению.
Воспоминания о первых шагах в спорте
В рамках прошедших бесед Головкин вспомнил о юности, первых шагах в спорте и о том, что мотивировало его на протяжении яркой карьеры. Он отметил, что решающую роль в достижении успеха сыграли целеустремленность, дисциплина и правильное окружение.
О мотивации, страхах и жизненных ориентирах
Участники встреч также интересовались не только профессиональным путем, но и взглядами Геннадия Головкина на жизнь. Глава НОК Казахстана поделился своим подходом к преодолению страхов, рассказал о важности правильно расставленных ориентиров в жизни и умении отделять главное от второстепенного. Он также рассказал о том, что вдохновляет его за пределами ринга.
Обращение к студентам
«Приятно, что в нашей стране энергичная, амбициозная молодежь. И я рад возможности встретиться, поделиться опытом и поддержать ваши начинания. От себя хотел был сказать, что важно не бояться вызовов, ставить перед собой смелые цели и уверенно идти к их достижению. Работайте над своими мечтами, верьте в себя и не останавливайтесь перед трудностями. Настоящий успех — это когда ты знаешь, что сделал все возможное, чтобы стать лучшей версией себя», — обратился к студентам Головкин.
Работа в НОК Казахстана
Помимо этого, он рассказал и о своей работе в качестве президента НОК Казахстана.
«Моя деятельность, прежде всего, направлена на развитие международного сотрудничества с различными спортивными организациями, а также на повышение узнаваемости и укрепление имиджа Казахстана на мировой спортивной арене», — сказал глава НОК Казахстана.
Добавим, что встречи прошли в формате открытой лекции и вызвали большой интерес у студентов. И, как отметили участники, содержательный разговор послужит для них ориентиром в будущем.