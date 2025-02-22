Бетербиев vs Бивол: еще больше эмоций, 12 раундов и обязательный третий бой

Первый бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола показал, почему этот поединок часто называли боем века. Второй бой российских полутяжеловесов должен стать еще более драматичным и гораздо более насыщенным по эмоциям. Холод в отношениях между бойцами это только подтверждает. Плюс дело идет к трилогии, и она возможна не только в случае победы Бивола, как утверждает Турки Аль аш-Шейх.
Пристрелочных раундов больше не будет
Последние недели должны были превратиться в квест-головоломку для тренерских штабов Бетербиева и Бивола. Оба бойца и так хорошо друг друга знали, встречались лицом к лицу в сборной России и внимательно просматривали поединки друг друга на профессиональном ринге. Но теперь появилось учебное пособие в виде первого очного боя.
Правда, ждать, что реванш будет открытым с первых секунд и боксеры полетят в атаку с шашками наголо, не стоит. Пристрелочных раундов действительно не будет, но Бетербиев и Бивол прекрасно понимают силу друг друга. Рисковать, когда на кону звание абсолютного чемпиона мира, никто не собирается.
Плюс нужно привести свое тело в нужные кондиции. А после начнется драма, которой не было в первом бою.
В реванше точно будет больше шоу
Первый поединок Бетербиева и Бивола получился идеальным с точки зрения боксерского мастерства. Но многим не хватило шоу и зрелищности. Именно этого и стоит ждать от реванша.
Бетербиев и Бивол не жмут друг другу руки, относятся друг к другу по-спортивному холодно. А это значит, что их отношения уже перетекают в эмоциональное русло. И если сейчас никто не позволяет себе переступить грань, то в ринге возможно все.
Речь идет не про грязь или шоу ради шоу. Но бой Бетербиев — Бивол 2 обязан получиться более открытым, чем это было в первой части их сериала. И даже при таком раскладе самым вероятным исходом остается полный бой до финального гонга.
Бивол уже знает, как бьет Бетербиев
Говоря о раскладах перед таким поединком, всегда всплывает одна формула — 50 на 50. Но тут есть нюансы.
Первый поединок прошел очень равно, но Бивол спустя несколько часов после своего поражения признался, что никогда не испытывал на себе таких ударов, как от Бетербиева: «Сквозь руку удар проходил аж до пяток».
Теперь задача Дмитрия — что-то сделать с этим опытом. И это одна из главных интриг второго поединка. Испугается ли Бивол тех самых тяжелых ударов Бетербиева, замкнется ли или наоборот научится с ними справляться?
Психология сыграет большую роль в этом реванше, и речь тут не только про тяжелые удары. С одной стороны, на Биволе будет висеть груз поражения. Но Дмитрий, кажется, снял его с себя практически сразу после того поединка.
С другой стороны, Бетербиеву нужно будет защищать звание абсолютного чемпиона мира — и такого опыта у него не было никогда. Но у Артура всегда есть его козырь — природа, которая наградила его необыкновенным здоровьем и силой. В этом плане вряд ли что-то поменяется с момента их предыдущего поединка.
Афиша Бетербиев — Бивол обязана превратиться в трилогию
Турки Аль аш-Шейх заговорил о третьем титульном поединке между россиянами еще до того, как прошел второй бой. С их стороны все логично, Бивол и Бетербиев — тот самый бокс мирового уровня, который долгое время хотели увидеть в Саудовской Аравии.
Идея с третьим поединком закономерная. Это будет самым идеальным продолжением противостояния Дмитрия и Артура. Только саудовские шейхи зачем-то сами себе поставили ограничения. Заявили, что третий бой Бетербиева и Бивола будет возможен только в случае победы Дмитрия.
Кажется, это не совсем так. Вряд ли шейхи будут лишать самих себя возможности увидеть бокс высочайшего уровня, если победит Бетербиев. Так что на второй серии боя Дмитрия и Артура их противостояние точно не закончится.