Бетербиев vs Бивол: еще больше эмоций, 12 раундов и обязательный третий бой

С другой стороны, Бетербиеву нужно будет защищать звание абсолютного чемпиона мира — и такого опыта у него не было никогда. Но у Артура всегда есть его козырь — природа, которая наградила его необыкновенным здоровьем и силой. В этом плане вряд ли что-то поменяется с момента их предыдущего поединка.