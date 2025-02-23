Огромного нокаутера вынесли во втором раунде. Паркер легко переехал Баколе

«Сижу я, значит, в одном из лаунж-баров, и мне вдруг позвонил мой тренер. Я вышел из здания, потому что там было шумно, и он рассказал мне, что бой Дюбуа и Паркера отменён, и спросил, готов ли я подраться с Паркером. Я сразу сказал ему: “Да, готов, но я нахожусь в Конго. А что думаешь ты, тренер?” И он мне ответил: “Ты с ним спарринговал. Думаю, ты можешь его удосрочить”, — сказал Баколе на YouTube-канале IFL TV.