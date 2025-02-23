Почему Бетербиев уступил в реванше? Разбираем, что не получилось у Артура

Второй важнейший момент — попытки подобраться на удобную дистанцию провалились. Получалось это всё в тот же отрезок с четвёртого по шестой раунд. Но затем Дмитрий стал откровенно «перебегать» соперника на ногах. Он уверенно отступал на необходимое расстояние, а оттуда отвечал собственными выпадами. И чаще всего атаки на встречном движении получались максимально опасными. А их количество, судя по статистике, буквально зашкаливало. Конечно, никаких пугающих ударов от Бивола не прилетело, Артур уверенно их переживал. Однако при этом разница в количестве атак становилась всё более колоссальной от раунда к раунду.