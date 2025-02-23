Бетербиев не пожал руку Биволу после поражения

«Сразу после боя я подошел к Артуру и сказал: “Артур, я тебя очень уважаю, потому что, когда я был молодым и только пришел в сборную, ты был для меня примером, был для меня номером один. Хочу пожать тебе руку и поблагодарить за этот бой”. Мы пожали руки, он тоже меня поблагодарил за бой, назвал хорошим бойцом», — сказал Бивол на пресс-конференции.