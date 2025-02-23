Бетербиев не пожал руку Биволу после поражения

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российский боксер Артур Бетербиев отказался пожимать руку соотечественнику Дмитрию Биволу после поражения в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в Эр-Рияде.
В ночь на воскресенье Бивол одержал победу решением большинства судей и завоевал принадлежавшие Бетербиеву титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе.
После поединка Бетербиев обратился к Биволу и его команде, показав, что у них будет еще бой, а также отказался от рукопожатия.
«Сразу после боя я подошел к Артуру и сказал: “Артур, я тебя очень уважаю, потому что, когда я был молодым и только пришел в сборную, ты был для меня примером, был для меня номером один. Хочу пожать тебе руку и поблагодарить за этот бой”. Мы пожали руки, он тоже меня поблагодарил за бой, назвал хорошим бойцом», — сказал Бивол на пресс-конференции.
«Потом у нас был еще один разговор. Он подошел и сказал: “Я не буду сейчас жать руку, потому что у нас будет еще третий бой”. Но он сказал это в хорошем ключе, без высокомерия. Я ответил:» Хорошо, без проблем«», — добавил Бивол.