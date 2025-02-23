Глава IBA заявил о готовности организовать третий бой Бетербиева и Бивола

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев заявил в Telegram-канале, что готов взяться за организацию третьего поединка между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, чтобы провести его в Москве на большой арене спорткомплекса «Лужники».
В ночь на воскресенье Бивол в Эр-Рияде одержал победу решением большинства судей и завоевал принадлежавшие Бетербиеву титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе. В первом бою победил Бетербиев и объединил пояса, став абсолютным чемпионом мира.
«Бетербиев — Бивол. Трилогия! Нам нужен третий бой? Я думаю, что очень нужен, потому что это лучшие боксеры мира, это событие года, которое было вчера, и еще раз надо его повторить в “Лужниках”, на 100-тысячном стадионе. Если вы этого хотите, то, сколько бы это ни стоило, мы заберем этот матч-реванш в Москву, мы приступим к переговорам. Если вы согласны, мы будем делать для этого все. В Москве, в “Лужниках”, 100 тысяч болельщиков — для лучших боксеров мира», — сказал Кремлев в видеообращении.