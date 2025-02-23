Глава IBA заявил о готовности организовать третий бой Бетербиева и Бивола

«Бетербиев — Бивол. Трилогия! Нам нужен третий бой? Я думаю, что очень нужен, потому что это лучшие боксеры мира, это событие года, которое было вчера, и еще раз надо его повторить в “Лужниках”, на 100-тысячном стадионе. Если вы этого хотите, то, сколько бы это ни стоило, мы заберем этот матч-реванш в Москву, мы приступим к переговорам. Если вы согласны, мы будем делать для этого все. В Москве, в “Лужниках”, 100 тысяч болельщиков — для лучших боксеров мира», — сказал Кремлев в видеообращении.