Американец Бенавидес может стать следующим соперником боксера Бивола

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Американский боксер Давид Бенавидес может стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС сообщили во Всемирном боксерском совете (WBC).
Ранее Бивол решением судей победил Артура Бетербиева в реванше.
«Бенавидес является официальным претендентом по линии WBC. Он уже ждет два боя из своей очереди. Мы будем это обсуждать», — сказал собеседник агентства.
Бенавидесу 28 лет. На его счету 30 побед (24 нокаутом) и ни одного поражения. Биволу 34 года. В его активе 24 победы (12 нокаутом) и 1 поражение. Он владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации, Всемирной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации.