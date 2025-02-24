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Третий поединок против Бетербиева является приоритетом для боксера Бивола

Ранее Бетербиев согласился на реванш с Биволом.

Источник: Richard Pelham/Getty Images

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Третий бой против Артура Бетербиева является приоритетом для абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг Дмитрия Бивола. Об этом ТАСС рассказали в команде спортсмена.

«Третий бой — приоритет. Это важно и для человеческих отношений и для уважения, поскольку Артур согласился на реванш. Было бы правильным согласиться на третий бой», — сказал собеседник агентства.

Бивол победил Бетербиева в реванше решением судей и стал абсолютным чемпионом мира. Первый поединок боксеров завершился победой Бетербиева также решением судей.